CamCom, si presenta la nuova piattaforma Commercio Estero

Sarà presentata mercoledì prossimo, 25 settembre, nella Sala Terrasi della Camera di commercio di Palermo Enna (via E. Amari, 11 Palermo), dalle 9.30 alle 12.30, la nuova piattaforma “Commercio estero”, organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Palermo Enna, in collaborazione con Infocamere.

La nuova piattaforma consentirà alle imprese, alle persone fisiche e ai professionisti di trasmettere al Sistema Camerale le richieste per il rilascio dei certificati d’origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria. Il corso di presentazione esplorerà le funzionalità della piattaforma dal lato front-office, offrendo ai fruitori dello strumento una conoscenza approfondita dello stesso. Partecipare all’evento sarà un’occasione per poter apprendere le modalità di accesso al portale e i prerequisiti necessari per la predisposizione delle pratiche, ma anche tutte le funzionalità della suite Commercio estero. Inoltre, ci si focalizzerà sulla compilazione della pratica richiesta certificato d’origine, su come monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche inviate e sulla procedura per la stampa in azienda dei certificati d’origine emessi dalle Camere di Commercio d’Italia.

“Partecipare a questo corso, darà l’opportunità di familiarizzare con una piattaforma innovativa e ‘user-friendly’ e ridurre i tempi di gestione delle pratiche, attraverso il supporto ed i consigli di esperti del settore”, dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna.

“L’obiettivo della Camera di Commercio di Palermo Enna è quello della cosiddetta ‘burocrazia zero’ e di aiutare le imprese a conseguire un più alto livello di digitalizzazione dei processi aziendali, offrendo gratuitamente gli strumenti che permettono una migliore performance in termini di produttività, pratiche gestionali ed innovazione. Per tale motivo, il corso dedicherà attenzione, in particolare, alla richiesta dei certificati d’origine e – sottolinea il segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna Guido Barcellona – alla procedura di stampa degli stessi direttamente in azienda”. E’ un altro importante passo verso “la Camera del Futuro”.