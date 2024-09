Mano di cartone nell’orologio, scherzo o gesto macabro?

Una sagoma di mano e braccio, poi si rivelerà essere di cartone, che scorge da dietro il

quadrante in vetro dell’orologio situato nella Torre Civica, in piazza Umberto I, a Calascibetta fa scattare l’allarme.

L’allarme ai carabinieri

Pensando al peggio, intorno a mezzanotte di ieri sera, la Sala Operativa dei carabinieri di Enna allerta un

impiegato comunale, al quale si chiede di aprire il portone d’ingresso della Torre dove trova sede

l’associazione di volontariato Auser. Chiesta anche la presenza del referente dell’Auser, si procede al

sopralluogo.

Una sagoma di una mano

Saliti in cima alla Torre, gli uomini dell’Arma scoprono che trattasi di una sagoma di mano

realizzata con il cartone. Intanto si è appreso da autorevoli indiscrezioni che venerdì scorso erano state

sostituite le chiavi di accesso alla Torre, quest’ultima, la scorsa settimana, era stata anche oggetto di lavori

di manutenzione a carico dell’associazione.

Scherzo o gesto macabro?

Siamo di fronte ad uno scherzo di cattivo gusto? Un gesto macabro? Si è inoltre scoperto che la segnaletica stradale, presente sia attorno piazza Umberto I, sia in alcune strade del paese, era stata manomessa mediante l’apposizione di adesivi aventi la stessa natura della sagoma rinvenuta nell’orologio della Torre. Sono in corso le indagini dei carabinieri per capire se dietro questo gesto ci sia un messaggio da decifrare oppure trattasi di una bravata.