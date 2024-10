Elezioni, Fdi apre al Mpa, “Centrodestra unito, sì al tavolo con alleati”

Fratelli d’Italia apre alla proposta di dialogo proveniente dal MPA e rilancia, tornando a chiedere un tavolo politico dell’intero centrodestra, per affrontare il quadro politico provinciale in maniera unitaria e preparare assieme le imminenti elezioni provinciali. La segreteria provinciale del partito della premier Giorgia Meloni si rivolge alle forze del centrodestra, da Forza Italia all’Mpa, passando per la Nuova DC e l’UDC.

“Ci rivolgiamo a tutte le forze le forze che governano con noi alla Regione e a Roma – affermano dalla segreteria -. Come abbiamo già anticipato settimane fa, riteniamo necessario un tavolo politico del centrodestra che faccia il punto sulla situazione politica attuale, sia per le attuali situazioni locali, che in vista delle imminenti elezioni provinciali”.

FDI è già disposto a lavorarci, anzi mette in chiaro che il partito di Fratelli d’Italia è disponibile sin da subito. “Non possiamo che accogliere favorevolmente la proposta di un tavolo politico, avendone noi stessi ribadito pubblicamente la necessità qualche giorno fa pubblicamente. Già la prossima settimana siamo pronti a vederci per pianificare e fare il punto e confrontarci ¬– conclude la segreteria provinciale – per un confronto da avviare che auspichiamo possa trovare riunito il centrodestra a Enna e in tutto il territorio provinciale”.