Enna, difesa colabrodo, 4 gol dal Sant’Agata

Un vero e proprio ceffone per l’Enna che becca 4 gol in una sola partita contro il Sant’Agata di Militello, inanellando la seconda sconfitta consecutiva.

Trasferta tranello

Una trasferta che sembrava alla portata della squadra gialloverde che poteva contare sulla solidità difensiva, del resto nelle prime 3 giornate non aveva subito reti. A violare la porta ennese era stata la capolista Scafatese che, peraltro, nella gara al Gaeta, si era presentata senza aver subito gol, rimediando, però, anch’essa un gol.

La partita

Nel primo tempo, c’è stato un palo di Cicirello dopo il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa i tirrenici hanno affondato i colpi con Catalano su tutti e l’Enna si è resa protagonista con Lusha e Cardore senza però trovare la via della rete. Bagno d’umiltà – come si dirà nel dopo gara – per i ragazzi di Pagana che da martedì penseranno a preparare la gara col Ragusa.

Il tabellino della gara

Città di Sant’Agata: Tchokokam, D’Amore (39’ st Demoleon O.), Capomaggio, Brugaletta, Kouame, Manfrellotti (25’ st Niang), Catalano (37’ st Faccetti), Pussetto (25’ st Di Stefano), Nunziante, Bova (37’ st Nunzi), Leonardi. All. Raciti.

Enna: Simeoli, Demoleon L., Espasa, Moreso (35’ st Nardella), Cicirello, Lusha (21’ st Bamba), Cristiano (6’ st Cardore), Batista Sena, Kalombola, Amenta (1’ st Barile), Rotella (6’ st Timmoneri). All. Pagana.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio.

Reti: 16’ pt Capomaggio, 5’ st e 12’ st Catalano, 23’ st Manfrellotti.