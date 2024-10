Al Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania si terrà giorno 10 Ottobre, alle ore 11, nella sala stampa (E7) la Conferenza Stampa di presentazione della terza edizione del Catania Off Fringe Festival.

Interverranno Ivan Albo, consulente del Sindaco metropolitano Enrico Trantino; l’assessore comunale Viviana Lombardo, i Sindaci dei Comuni di Mascalucia ed Aci Castello che hanno messo a disposizione del Festival alcuni spazi performativi, gli ideatori e direttori artistici Francesca Vitale e Renato Lombardo del Catania Off Fringe Festival, nonché da quest’anno, fondatori del Fringe Italia Off, (un network che unisce i Festival di Milano e Catania).

Tanti gli spettacoli del panorama contemporaneo Fringe e OFF provenienti da tutta Italia e dall’estero, selezionati dai direttori artistici degli spazi partner, ben 59 rappresentazioni, 236 repliche che animeranno la città in 14 luoghi diversi. Dieci giorni in cui la città Catania si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico. Sarà un’occasione unica per scoprire nuovi talenti, assistere a rappresentazioni innovative ed immergersi in un’atmosfera creativa e dinamica.

Un evento quello del Catania Off Fringe Festival che celebrerà il teatro Off e le arti performative dal 17 al 27 Ottobre 2024. Il festival del teatro indipendente che abbraccia spettacoli dal vivo, performance, incontri professionali, letterari, focus tematici, mostre, seminari, work shop e molto altro è volto ad ottenere il massimo coinvolgimento nel tessuto culturale catanese. Un progetto artistico che si configura altresì come strumento di marketing territoriale e di promozione di turismo destagionalizzato per l’incremento del F.I.L (Felicità Interna Lorda).



Quest’anno il Village, cuore pulsante della manifestazione, si troverà all’interno delle Ciminiere, padiglione E6, e sarà operativo dal 15 al 27 Ottobre. Punto di incontro tra compagnie, operatori, pubblico, luogo di mostre, focus, dibattiti, presentazioni di libri, infoPoint e biglietteria. Durante la conferenza stampa verrà presentato nel dettaglio il programma dell’evento, le novità di quest’anno e gli obiettivi prefissati.



Luogo: centro fieristico ciminiere di catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA