Sicilia: Giambona (PD) “Empasse lavori d’aula documenta inconsistenza maggioranza Schifani”

(16 ottobre 2024) – “Quello che sta accadendo con il disegno di legge enti locali rappresenta solo uno dei tanti segnali riguardo all’immobilismo e all’inconsistenza in cui il governo e la maggioranza Schifani versano rispetto a quelle che sono le esigenze e le emergenze da affrontare per la Sicilia. Ritengo che allo stato attuale questo Ddl non sia una riforma e che non risponda in modo risolutivo alle problematiche che gravano sugli enti locali regionali”. Così il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona, riguardo al disegno di legge per la riforma degli enti locali siciliani e da ieri oggetto di discussione all’ARS. “Oggi pomeriggio torneremo in aula ma le sensazioni non sono buone. Le discussioni e i continui rinvii cui è stato sottoposto il Ddl enti locali stanno paralizzando il lavoro del parlamento siciliano – ha precisato -. Ormai da oltre un anno e mezzo discutiamo di questo disegno di legge, ma per beghe e interessi personali della maggioranza non si è mai giunti a una conclusione”. Infine, Giambona si dice preoccupato perché “questa situazione di stallo pregiudica la possibilità di affrontare altre questioni e riforme che sono essenziali per la nostra regione. Sembrano infatti essere state dimenticate la riforma per la forestazione, la riforma dei consorzi di bonifica, la riforma delle IPAB, l’agricoltura, la siccità e l’emigrazione giovanile che ogni anno spinge migliaia dei nostri giovani ad abbandonare la nostra terra”.

Ufficio Stampa on. Mario Giambona