Ex Provincia, approvati rendiconto 2023 e variazioni al bilancio di previsione

Presieduta dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia, si è svolta oggi pomeriggio nella sala consiliare dell’Ente, l’assemblea dei Sindaci. Il rendiconto di gestione 2023 e la variazione al bilancio di previsione 2024/2026 sono stati gli argomenti all’ordine del giorno.

Ad affiancare il Commissario, il segretario generale dell’Ente, Michele Iacono, e il dirigente del Settore economico finanziario, Gioacchino Guarrera il quale ha spiegato nel dettaglio i numeri che hanno caratterizzato la rendicontazione della gestione 2023 e motivato le variazioni di bilancio. I 13 Sindaci presenti alla seduta hanno approvato all’unanimità le proposte e la loro immediata esecutività.

Le variazioni approvate riguardano nel dettaglio l’elevazione oraria a 32 ore e fino al 31 marzo 2025 per il personale part-time dell’Ente, interventi sulla viabilità provinciale e le spese per le elezioni provinciali di secondo grado previste per il prossimo mese di dicembre.