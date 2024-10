Bucarest: si concludono gli appuntamenti del “Sicily Wine” un successo per i vini siciliani di qualità

Si è concluso con grande successo il programma di eventi internazionali del progetto “Sicily Wine”, promosso dal PSR Sicilia 2014/2022 (Sottomisura 3.2), volto a valorizzare certificati nei mercati internazionali.

L’evento finale del progetto si è svolto dall’11 al 13 ottobre 2024 in occasione del Ro-Wine Autunnale di Bucarest, una delle principali fiere vinicole dell’Europa orientale. Questo appuntamento ha suggellato un percorso promozionale di grande successo, permettendo di consolidare i contatti con operatori internazionali e rafforzando la presenza dei vini siciliani di qualità a livello globale.

Nel corso della fiera, il 12 ottobre 2024, si è tenuto un workshop dedicato ai vini siciliani, in particolare al Grillo e Nero D’Avola, presso i la suggestiva location del Fratelli Studios, a Bucarest. Questo evento ha rappresentato un’importante opportunità per approfondire la conoscenza dei prodotti vinicoli siciliani e ha contribuito ad aumentare ulteriormente l’interesse e l’apprezzamento internazionale per questi vini d’eccellenza.

Il progetto ha incluso un’importante iniziativa promozionale in occasione del Prowein 2024 a Düsseldorf, che si è svolto dal 10 al 12 marzo 2024, considerato uno dei più prestigiosi eventi del settore vinicolo a livello globale. Durante questa manifestazione, si è svolto un importante workshop, rappresentando un’importante opportunità per promuovere i vini siciliani in uno dei principali mercati europei e per rafforzare la rete di contatti con gli operatori del settore.

Il Grillo DOC Sicilia, ormai riconosciuto a livello internazionale, ha rappresentato un elemento centrale della promozione. Antonino Morreale della Casa Vinicola Morreale, uno dei partner del progetto, ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi di aver intrapreso questo percorso, che celebra le radici e l’unicità del nostro vitigno. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare la tradizione vinicola siciliana, portando i nostri vini di qualità sulle tavole di tutto il mondo. I risultati ottenuti finora confermano l’eccellenza del nostro territorio e l’interesse sempre crescente verso i nostri prodotti.”

La Dott.ssa Sara Ricotta project manager del progetto “Sicily Wine” menziona l’importanza della cooperazione tra produttori per valorizzare al meglio le produzioni di qualità Siciliane che grazie al progetto “Sicily Wine”, cantine siciliane come la Cantina Sociale Aurora e la Casa Vinicola Morreale hanno potuto rafforzare la propria visibilità sui mercati esteri, attirando l’attenzione su vini di altissima qualità che incarnano la cultura e la tradizione della viticoltura siciliana.