Acqua, niente autobotte in piazzale Lombardia per 2 giorni

Non sarà disponibile nella giornata di oggi ed in quella di domani l’autobotte per l’approvvigionamento idrico sistemata come posto fisso in piazzale Lombardia. La comunicazione è del Centro operativo comunale di Protezione Civile del Comune di Enna che riconduce le ragioni “a cause tecniche”.

Le due autobotti della Forestale

Il mezzo è di proprietà del Libero consorzio che ha deciso di utilizzarlo in questi due giorni in un’altra zona dell’Ennese. Enna non sarà comunque sprovvista di autobotti: ci sono ancora quelli della Forestale sistemati ad Enna bassa e ad Enna alta