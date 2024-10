Via Valverde, ripristinato il costone roccioso, strada riaperta

È stato ripristinato il costone roccioso sovrastante la Via Valverde, il cui distacco di alcuni pezzi di roccia aveva provocato la chiusura al transito della medesima via. L’intervento è consistito nella sua messa in sicurezza mediante un’operazione di disbosco della parete a cui è seguito il disgaggio delle parti pericolanti e la posa in opera di rete metallica con tiranti in acciaio e ancoraggi con tirafondi.

Il sindaco

“In tempi rapidissimi – spiega il sindaco Maurizio Dipietro – abbiamo ripristinato la viabilità di un’arteria oramai trafficata quotidianamente dai bambini e dai genitori che conduce a Valverde, oggi sede della scuola Santa Chiara. Un ringraziamento agli uffici per la tempestività dell’intervento e all’architetto Giovanni Contino per il generoso contributo tecnico messo a disposizione degli uffici comunali.

Un quartiere ripopolato e rivivificato, grazie al riutilizzo del plesso scolastico di cui siamo soddisfatti e su cui stiamo ancora lavorando. Abbiamo, infatti, esitato la progettazione per il rifacimento della piazza, su proposta dell’Assessore ai lavori pubblici Gaetana Palermo, e siamo ottimisti sulla possibilità di intercettare qualche finanziamento”.