Lavori alla rete idrica, ritardi nella fornitura d’acqua in 2 Comuni

“Il ripristino delle portate in favore dei Comuni di Barrafranca e Pietraperzia ha subito un ritardo, a causa del protrarsi delle attività di manutenzione dei pozzi da parte del gestore Caltaqua”. Lo si legge in una nota diffusa da AcquaEnna in merito ai lavori, iniziati il 28 ottobre, per le riparazioni nelle contrade Favara, Mulara e Baiatiche in territorio di Mazzarino, lungo la condotta dell’acquedotto Blufi (tratto Pozzi San Giuliano – Partitore Pietraperzia).

Cosa accadrà a Barrafranca e Pietraperzia

Il gestore idrico sostiene che, sulla scorta di quanto indicato da Siciliacque, si prevede che “la portata al

serbatoio di accumulo afferente al sistema distributivo del Comune di Barrafranca verrà ripristinata entro le ore 10,00 del 31/10/2024 mentre per quanto attiene il Comune di Pietraperzia la fornitura risulta essere

stata ripristinata nella mattinata di oggi, sfruttando la risorsa accumulata nelle vasche della centrale Canale”.

Prima si dovranno riempire i serbatoi

Nella nota viene anche precisato che non appena l’acqua scorrerà verso i serbatoi dei Comuni, “si dovrà considerare un ulteriore intervallo di tempo di almeno 12 ore dall’orario di ripristino delle portate in ingresso, per consentire i necessari tempi di riempimento dei serbatoi afferenti ai vari sistemi idrici”.

La variabile dell’acqua torbida

Ma c’è un’altra variabile nell’erogazione dell’acqua, legata alla sua ipotetica torbidità, cioè se sarà così non potrà essere immessa nella rete. “Tutto quanto sopra, salvo eventuali imprevisti e ulteriori ritardi nel

ripristino della consegna da parte di Siciliacque, anche legati al rispetto del parametro “torbidità”, che saranno, in ogni caso, prontamente comunicati” si legge nella nota di AcquaEnna.

Sospensione parziale a Leonforte

Inoltre, nella giornata di ieri, si sono verificati nel territorio di Leonforte dei lavori di manutenzione nella condotta idrica relativa alla Via Sott’Arco, Via Gagliano, Via Torrione e zone limitrofe. E così, è stata disposta la sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle 22 di ieri, 29 ottobre fino alle successive 8 ore.