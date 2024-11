Le prelibatezze dei Nebrodi in un percorso di degustazione

Al via il 2º fine settimana di Etneb, il progetto finanziato dal Ministero del Turismo e organizzato dall’Assessorato regionale al Turismo, sport e spettacoli, volto alla scoperta e valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, culinarie e culturali dei territori dell’Etna e dei Nebrodi.

L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha inaugurato il 2º fine settimana di appuntamenti visitando Galati Mamertino. Qui l’agenzia Feedback, uno dei tanti operatori coinvolti nella gestione dei 30 eventi che si svolgeranno fino al 17 novembre, ha organizzato un talk, moderato da Giusi Battaglia, sulla valorizzazione del Parco dei Nebrodi e dei suoi affascinanti comuni circostanti.

“Il progetto Etneb, finanziato dal Ministero del Turismo sotto la guida del Ministro Daniela Santanchè e concepito dall’Assessorato regionale al Turismo, mira a trasformare la Sicilia in una vetrina d’eccellenza per l’enogastronomia e la cultura. – ha affermato Amata – Con una strategia mirata, l’assessorato ha focalizzato le sue azioni per promuovere le numerose risorse dell’isola, portando in primo piano i piccoli borghi e le destinazioni meno conosciute ma ricche di fascino. Questi luoghi autentici rappresentano oggi l’attrattiva principale per i viaggiatori, sempre più alla ricerca di esperienze uniche e coinvolgenti. Per tradurre queste iniziative in sviluppo economico e occupazionale, – ha proseguito l’assessore – è essenziale monitorare costantemente i flussi turistici, un compito che il mio assessorato svolge quotidianamente in collaborazione con l’Osservatorio al Turismo. Il turista moderno non si accontenta più di semplici fotografie ai monumenti, ma desidera vivere esperienze autentiche. Il progetto Etneb punta proprio a questo: creare una sinergia tra comuni e attori privati per sviluppare nuovi prodotti e un’offerta turistica immersiva, esaltando il territorio dei Nebrodi e dell’Etna e rendendo la Sicilia una destinazione imperdibile”.

A fare gli onori di casa presso il Living Lab il sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore e il commissario del Parco dei Nebrodi Giovanni Cavallaro. Presenti anche Luisa Agostino dell’Azienda La Paisanella, l’apicoltore Alessandro Smiriglia e l’enologo Antonio Campisi.

A conclusione del talk si è tenuta una degustazione dei prodotti dell’azienda Agostino – La Paisanella e cooking show di Giusi Battaglia.

Gli appuntamenti di Etneb proseguono sabato e domenica:

2 novembre: Cous Cous Fest organizza un tour per le papille gustative che inizia alle 10 a Nicolosi presso l’Azienda Serafica per poi proseguire a Santa Venerina presso l’Azienda Murgo e terminare a Linguaglossa presso la Tenuta Scilio. Il Circuito di Bacco invece propone nel pomeriggio il suo “Cunto Culinario” presso le Cantine Tornatore a Castiglione di Sicilia.

3 novembre: si rimane in territorio catanese anche domenica con il “Cunto Culinario” de Il Circuito di Bacco, proposto stavolta a Trecastagni presso le Cantine Nicosia; a Randazzo Invece con Sicily fest che, presso il Chiostro Benedettino del Municipio, offre “Bollicine&Cassatelle”; a Mascali infine visita e degustazione presso l’Azienda La Gelsomina a cura di Cous Cous Fest.