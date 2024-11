Network Erei Volley. Successo di pubblico e di squadre durante la tappa di Agira.

Con il minuto di silenzio per ricordare LARIMAR , la giovane pallavolista di Piazza Armerina , prematuramente scomparsa , si era aperta ad Agira , la seconda edizione del Network Erei Volley , organizzata dalla asd volley Agira , dalle società del Network e dal Comitato Provinciale Acsi Enna, ma il successo della manifestazione è stato grazie all’infaticabile Bartolo Spalletta , coadiuvato dai tanti giovani che hanno contribuito alla riuscita di un evento che ha unito , davanti ad un numeroso pubblico di genitori, più di cento ragazzi e ragazze che hanno dato vita , nei dieci campi allestiti nel Palazzetto dello Sport. Erei Volley dunque, dopo Centuripe, ha fatto tappa ad Agira in occasione della Sagra della Cassatella ospitando al meglio le squadre provenienti da Valguarnera, Centuripe, Regalbuto e Catenanuova. Scuole di pallavolo a confronto ? ” No – dicono gli organizzatori – soltando la volontà di far divertire i ragazzi e farli giocare nell’intero arco della stagione sportiva per essere loro i veri protagonisti di uno sport che appassiona.” In cantiere vi sono per il 2025 altri appuntamenti itineranti nelle varie città non solo dell’ennese. L’appuntamento è comunque già a dicembre sempre ad Agira , per il tradizionale Natale Day nell’annuale appuntamento nella città della cassatella e c’è da giurare che sarà ancora una festa di colori, gioia , amicizia e patos. !