L’Enna è l’asso di Coppe, Siracusa eliminato

E’ Bamba l’eroe di giornata che, a pochi istanti dal fine della gara, in un “Gaeta” oramai avvolto quasi completamente dalla nebbia, regala il successo con la corazzata Siracusa.

Emozioni al Gaeta

L’Enna guadagna gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, superando il Siracusa 3-2 al termine di una vera e propria girandola di emozioni. La sbloccano gli ospiti con Limonelli che poco dopo restano in dieci per l’espulsione di Falla, la ribaltano Cicirello e Cristiano nella ripresa, poi nuovo pari di Longo.

Quindi nel finale la stoccata di Bamba che manda in visibilio il pubblico gialloverde. In mezzo anche in legno colpito dalla squadra di Pagana su una carambola fra Cicirello e Sush nella prima frazione. Agli ottavi, l’Enna incontrerà la Reggina.

Il tabellino

Enna (5-3-2): Simeoli; Kalombola (21’ st Otero), Amenta, Espasa, Mbaye (27’ Cicirello), Bamba Moussa; Moreso, Guadalupo, Rotella (37’ st Timmoneri); Cristiano (35’ st Joao Pedro), Nardella (1’ st Barile). All. Pagana.

Siracusa (4-3-3): Lumia; Parisi, Suhs, Falla, Rizzo (4’ st Pistolesi); Acquadro (8’ st Baldan), Limonelli, Di Paolo; Longo, Sarao, DI Grazia. All. Turati.

Arbitro: Chindamo di Como.

Reti: 12’ Limonelli, 15’ st Cicirello, 22’ st Cristiano 25’ st Longo 41’ st Bamba

Note: Espulso Falla al 15’ per fallo da ultimo uomo