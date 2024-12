Il Coni premia le Stelle di bronzo, sugli scudi la Pro Sport 85

Una lunga storia di sport quella della Pro Sport 85 dei fratelli Giarrizzo, alla vigilia del quarantennale, insignita venerdì scorso dal Coni di Enna, della “Stella di bronzo al merito sportivo”. Premiati pure con lo stesso riconoscimento, Sandro Pagaria ex arbitro internazionale di Pallamano nonché presidente regionale FIGH Sicilia; Mauro Di Natale presidente del Tribunale nazionale della Federazione italiana cronometristi; Salvatore Cardaci allenatore di Pallamano.

Le imprese

Descrivere le imprese della storica Pro Sport 85 in quasi quarant’anni di attività non è impresa facile. In questo lungo cammino Carmelo e Filippo Giarrizzo, il primo coach di livello nazionale e il secondo presidente di lungo corso, hanno scritto pagine indelebili che rimarranno negli annali dello sport valguarnerese e non solo. Questa storica società conosciuta in ambito nazionale, negli anni, oltre a trasmettere un modello educativo che ha pochi eguali nello sport in genere, ha forgiato come piccoli diamanti centinaia di campioncini che si sono distinti in tutte le discipline dell’atletica leggera. Nel salto in lungo, nell’alto, nella corsa, nei lanci e così via. Non è semplice fare i nomi dei più rappresentativi perché temiamo di dimenticarne qualcuno, ma sono veramente tanti quelli che si sono distinti in campo regionale e nazionale.

La gemma è Randazzo

Tra tutti, senza possibilità di smentita, la gemma più preziosa, Filippo Randazzo che oltre a conquistare titoli italiani ed europei a ripetizione, l’ultimo dei quali l’anno scorso con il nono titolo italiano nella sua specialità del salto in lungo, si è distinto nel luglio 2020 con una “perla assoluta”, la partecipazione alla finale olimpica di Tokio, classificandosi all’ottavo posto. Nell’albo d’oro della Pro Sport, tante le gemme preziose: 17 titoli italiani, 16 record regionali, 197 titoli regionali, 18 presenze in maglia Azzurra, 1 finalista olimpico Tokio 2020. Ma conoscendo la tenacia dei fratelli Giarrizzo si è sicuri che non si fermeranno qui, in cantiere ci sono già atleti di livello e piccoli campioncini in erba che negli anni futuri daranno tantissime soddisfazioni. Intanto la società si prepara già a festeggiare il prossimo anno con il quarantennale della loro attività. E sarà una festa in grande.

Il presidente

Il presidente Filippo Giarrizzo: “E’ motivo di orgoglio per tutti i dirigenti, tecnici ed atleti della Pro 85 il riconoscimento ottenuto dal CONI dopo 40 anni di attività a livello regionale, nazionale e internazionale. Il premio è merito soprattutto dei tantissimi atleti ed atlete che hanno scritto la storia sportiva di questa società nel nostro paese considerando che si è partiti nel 1985 senza alcuna struttura per l’atletica e che con i propri successi hanno sensibilizzato le amministrazioni comunali a prestare maggiore attenzione verso l’impiantistica specifica per la disciplina, al fine di poter svolgere gli allenamenti in un impianto adeguato e necessario per ottenere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

Presente alla cerimonia anche il vicesindaco nonché assessore allo sport Gianluca Arena che ha dichiarato: “Sono molto felice di esprimere i miei più sinceri complimenti alla Pro Sport 85 per l’ennesimo riconoscimento. Questo premio è la giusta ricompensa del loro impegno, della passione e dei risultati ottenuti nel promuovere lo sport e i valori positivi nella nostra comunità. Come vicesindaco e assessore allo sport non posso che essere orgoglioso del loro lavoro, che rappresenta un esempio di dedizione e passione per tutti noi.”