Trasporti, Trenitalia dimezza le corse da Enna a Catania

Se i dati della qualità della vita a Enna non sono confortanti, al punto da essere al 97esimo posto nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore sulla stessa falsariga ci sono i trasporti, una delle note più dolenti per il territorio.

I disagi dei pendolari

Sono state, infatti, dimezzate le corse dei treni Catania-Enna e Catania-Caltanissetta che, naturalmente, creano dei gravi disagi per i pendolari. Emblematica è la situazione di Mario Mangione, un insegnante, che, per motivi di lavoro, deve raggiungere Catania. Non era già semplice arrivare a Catania, perché se il tratto da Enna al Dittaino si fa in treno, il resto della tratta è coperto dall’autobus, a causa dei lavori sul raddoppio ferroviario.

La testimonianza

“Da oggi Trenitalia – racconta l’insegnante – ha dimezzato le corse che da Enna vanno a Catania portandole da 12 a 6 e da Catania ad Enna da 10 a 5. “Per chi viaggia è un bel problema perchè non sempre gli orari dei pullman coincidono” – aggiunge Mangione. Il treno, specie in un momento come questo, con lo svincolo di Enna sulla A19 chiuso ormai da anni per lavori, costituisce una valida alternativa al gommato. Per chi arriva da Catania, infatti, è un viaggio impervio arrivare ad Enna dato che bisogna uscire a Mulinello e percorrere una strada interna, mal illuminata e piena di buche