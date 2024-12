Miglior presepe, premiati i Giovanissimi di Agira

Il gruppo giovani “Giovanissimi” dell’Unità Pastorale zona-centro alta di Agira, guidato dal Prevosto parroco Don Giuseppe La Giusa, ha conquistato il primo posto al concorso interregionale per il miglior presepe, organizzato dall’associazione culturale Trinacria WebTV.

La premiazione

La premiazione si è svolta nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio di Padova ad Agira, luogo che ospita il presepe vincente. Alla cerimonia era presente l’assessore alla cultura, la dottoressa Ausilia Cardaci, che ha avuto l’onore di consegnare il prestigioso riconoscimento ai giovani vincitori.

Lavoro di gruppo

Il presepe vincente è il frutto di un lavoro corale che ha visto la collaborazione attiva del gruppo “Giovanissimi” e del Comitato di Sant’Antonio, che ha offerto il proprio supporto nell’organizzazione e nella realizzazione dell’opera. Grazie a questa sinergia, il presepe si è distinto per la sua creatività, cura dei dettagli e per la capacità di trasmettere un messaggio profondo legato alla Natività. Il lavoro, guidato con passione da Don Giuseppe La Giusa, è stato apprezzato non solo per l’aspetto artistico, ma anche per l’impegno comunitario e il valore spirituale che ha saputo trasmettere. La collaborazione tra il gruppo giovani e il Comitato di Sant’Antonio ha dimostrato quanto sia importante unire le forze per valorizzare le tradizioni locali e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.

“L’evento rappresenta un importante riconoscimento per la comunità di Agira e sottolinea il valore delle tradizioni natalizie, che uniscono arte, fede e cultura. La Chiesa di Sant’Antonio di Padova si conferma così non solo luogo di culto, ma anche centro di aggregazione e promozione culturale per tutto il territorio” si legge nella nota diffusa.