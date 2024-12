Meteo, migliora il tempo ma eventi annullati, neve a Piazza dopo 38 anni

Un aumento della pressione atmosferica sul Mediterraneo sta favorendo un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche in Italia. Residue piogge e nevicate interessano solo alcune aree isolate del Paese. La giornata di Santo Stefano, secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, vedrà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo in tutto il Paese.

L’Ennese gelato

Ma le condizioni nell’Ennese restano “gelate”, la neve che si è abbattuta nei giorni scorsi ha imbiancato molti Comuni, come emerge in tanti video e foto che hanno fatto il giro dei social e delle chat, oltre a creare delle situazioni di pericolo sulle strade, molte delle quali sono state invase dal ghiaccio, in particolare quella tra Enna e Piazza Armerina. Ad Enna, ci sono stati degli incidenti ma per fortuna di lieve entità, non si registrano feriti in gravi condizioni.

Piazza Armerina innevata

Natale con la neve anche a Piazza Armerina dove non nevicava dopo 38 anni. “Dopo molti anni, la neve è tornata a imbiancare Piazza Armerina per la Vigilia di Natale. La prima nevicata, dal carattere coreografico, ha avuto inizio la sera del 23 Dicembre, protraendosi fino all’una di notte senza accumulo significativo, con temperature comprese tra 2°C e 3°C.” spiegano dal Centro Meteorologico di Piazza Armerina.

Presepe vivente rinviato a Troina

A Troina, un altro Comune coperto di neve, il sindaco è stato costretto ad annullare il Presepe Vivente che era stato programmato per il 26 dicembre alle 18. “A causa delle condizioni meteo il “Presepe Vivente” previsto per domani 26 dicembre verrà rinviato” ha scritto il sindaco, Alfio Giachino.

Le previsioni di oggi

Ampie schiarite si faranno strada nel pomeriggio, segnando l’inizio di un periodo di stabilità atmosferica. Le temperature tenderanno a salire gradualmente, avvicinandosi ai valori medi stagionali nei giorni successivi.

Il meteo a Capodanno

Le previsioni indicano “che il Capodanno sarà caratterizzato da una predominanza di alta pressione, grazie all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre sul Mediterraneo e su parte dell’Europa. Questo scenario – prosegue il Cmi – garantirà tempo stabile e asciutto, con temperature in linea o leggermente superiori alla media. I cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi, anche se su Pianura Padana e nelle vallate interne potranno formarsi nebbie o foschie”.