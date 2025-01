Ancipa, l’acqua sale ancora, ecco gli scenari per il 2025

Sale ancora il livello dell’acqua nella diga Ancipa. Dai dati forniti dal Movimento per la difesa dei territori, alle 12 del 7 gennaio è stata toccata la quota di 9 milioni di metri cubi d’acqua.

I calcoli

Secondo i calcoli, elaborati dai tecnici del Mdt, presieduto da Fabio Bruno, il progressivo riempimento dell’invaso non può essere dovuto solo allo scioglimento della neve o alla pioggia sicuramente il bypass del fiume Cuto’ ha lavorato di più negli ultimi 3 giorni”.

Stesso livello di marzo 2024

Una notizia importante, tenuto conto che, questo stesso livello, c’era nel marzo dello scorso anno, quando erano “già iniziati i primi razionamenti (25% di acqua in meno a partire da giorno 8 marzo)” argomenta Bruno.

I dubbi sulla stagione

“Non sappiamo cosa ci riserva il futuro in termini di pioggia, se sarà un inverno come quello del 2023 potremmo raggiungere anche quota 24 Mmc, ma se dovesse essere come l’inverno scorso non avremo questa grande disponibilità d’acqua prima della stagione estiva, e ovviamente tutti gli scenari intermedi sono possibili. In ogni caso e’ importante continuare a risparmiare l’acqua, una risorsa troppo preziosa per sprecarla”