Croce Rossa e Cisl, doni e allegria ai bambini

Grande partecipazione ai due eventi solidali promossi dal Comitato di Enna della Croce Rossa Italiana e dalla Cisl Agrigento Caltanissetta Enna nell’ambito dell’iniziativa “La magia del Natale diventa reale”, nata per portare allegria e doni ai bambini.

Primo evento

Il primo appuntamento, “Per Natale un dono speciale”, si è svolto il 15 dicembre, con musica, foto con Babbo Natale e giocattoli che hanno regalato momenti di festa e sorrisi ai più piccoli. E’ stata poi la volta di “Epifania in Allegria”, dove la Befana ha distribuito calze piene di dolci e si è unita ai bambini in balli e giochi, trasformando i locali della Croce Rossa in un luogo di allegria e condivisione.

Le famiglie e la Cisl

Entrambi gli eventi hanno visto una partecipazione entusiasta delle famiglie della comunità ennese, evidenziando il valore della solidarietà che guida l’operato degli organizzatori. “Il successo di questa iniziativa dimostra quanto sia fondamentale il lavoro in rete, come in questo caso tra associazioni e sindacato, per sostenere chi vive situazioni di difficoltà, soprattutto in un periodo dell’anno che dovrebbe essere di serenità per tutti”, ha dichiarato Carmela Petralia, segretaria generale della Cisl Agrigento Caltanissetta Enna. “Questi due eventi – ha aggiunto – sono la prova che, insieme, possiamo fare molto per donare un sorriso ai più piccoli anche con semplici ma significative iniziative”. Gli organizzatori hanno già dato appuntamento al prossimo anno.