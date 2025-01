Atletica, la Pro Sport 85 brilla a Siracusa e ad Ancona

Doppia trasferta per i ragazzi della Pro Sport 85 nello scorso fine settimana. A Siracusa in gara gli atleti della squadra Cadetti allenati da Giuseppe Giarrizzo e Valentina Agata Rubino con l’aggiunta degli Allievi di Carmelo Giarrizzo; mentre, ad Ancona, in gara proprio Valentina Agata Rubino per la prima gara al coperto della stagione. Al Pippo Di Natale di Siracusa, pioggia di personali. Cristiano Carmelo Arena, classe 2010, stabilisce il nuovo personale nel salto in lungo con la misura di 5,65 m , migliorando di oltre mezzo metro la vecchia misura. Mentre nei 300 mt. abbassa di due secondi il suo tempo siglando il crono di 43″26. Mara Russo, classe 2011 primo anno Cadette, tocca per la prima volta la misura dei quattro metri nel Lungo, piazzando un eccellente 4,26 mt.

I risultati

Migliora anche Giulia Parisi, classe 2010, che sigla il suo personale nel Lungo di una manciata di cm, saltando 4,32 m. Anche Elisa Bentivegna, classe 2010, in gara nel Lungo, ottiene il PB saltando vicino ai 4 metri (mt.3,94). A chiudere le prestazioni nel Lungo della squadra under 15, Roberta De Francisci che atterra a mt. 3,82 m. Alle gare di Siracusa anche gli atleti della categoria Allievi. Filippo Pellizzeri e la sorella maggiore Salvina. Filippo Pellizzeri, classe 2009, fa doppietta di personali, siglando un 5,61 mt nel lungo e un ottimo 11,49 mt nel triplo, migliorando, anche lui, di circa mezzo metro il vecchio

personale. Meno fortunate le prove di Salvina Pellizzeri, che non trova la chiave della rincorsa, e fa incetta di salti nulli sia nel lungo che nel triplo, nonostante il personale in entrambe le specialità sembrasse, dagli ultimi allenamenti sostenuti, ampiamente alla sua portata.

Prova sfortunata per Rubino ad Ancona

Prova sfortunata per Valentina Agata Rubino al Meeting Nazionale Assoluti Indoor di Ancona,

dove si è classificata all’ottavo posto nella gara di Lungo con la misura di 5,41 mt. L’atleta che vanta un personale di mt. 6,06, non è riuscita a trovare le rincorse ideali per esprimere al meglio il suo potenziale e ottenere salti di maggiore valore. Al Meeting di Ancona del18 gennaio da segnalare anche l’exploit di Filippo Randazzo nei 60 metri. FIlippo, che quest’anno ha deciso di abbandonare momentaneamente il Lungo, ha vinto la finale dei 60 mt. con l’eccellente tempo di 6″63, in batteria aveva siglato in

fotocopia il crono di 6″64, battendo alcuni dei migliori velocisti italiani tra i quali anche il campione europeo indoor Samuele Ceccarelli.

La velocità

Quest’ anno Filippo si sta dedicando alla velocità visti i problemi fisici avuti con il piede di stacco nel Lungo. Ma se comincia a siglare questi crono fin da adesso si candida non solo a migliorare il suo personale sui 100, dove vanta un probante 10″23 risalente al 2021, ma anche a proporsi per un

posto da titolare nella staffetta 4×100 azzurra.