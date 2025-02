Vandalo imbratta le auto con la vernice rossa, bloccato dalla polizia

Con lo spray di vernice rossa ha imbrattato diverse auto parcheggiate lungo la via Roma, ad Enna. E’ accaduto ieri sera e protagonista di questi episodi di vandalismo è stato un uomo, presumibilmente di nazionalità straniera, stando alle testimonianze di qualche residente che ha provato a dissuadere quella persona a porre fine alla sua azione.

La testimonianza

Solo che il vandalo avrebbe risposto per le rime, anzi avrebbe pure imposto un prezzo per smetterla. “Dammi 20 euro e ti pulisco l’auto” avrebbe detto l’uomo che, di fronte al rifiuto del proprietario di uno dei veicoli, avrebbe proseguito.

L’arrivo della polizia

Nell’arco di qualche minuto sono arrivate ai centralini delle forze dell’ordine numerose richieste di intervento per bloccare il raid vandalico in via Roma. Gli agenti di polizia si sono recati sul posto ed hanno intercettato quell’uomo, la cui azione è stata fermata. Ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.