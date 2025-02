Nuovo episodio di vandalismo, imbrattato un monumento

Un nuovo episodio di vandalismo nell’Ennese. Questa volta è accaduto a Piazza Armerina, in particolare è stato imbrattato di vernice blu il monumento in ricordo del generale Cascino.

Cosa è accaduto

L’autore dello sfregio ha usato uno spray ed avrebbe impresso delle lettere, forse le iniziali sue e della sua amata, ma questo lo valuteranno gli agenti della Polizia municipale di Piazza Armerina che hanno avviato le indagini per risalire al responsabile.

Sindaco, “gesto ignobile”

“Sono al vaglio della Polizia municipale – dichiara il sindaco, Nino Cammarata – le immagini delle videocamere della zona al fine di risalire ai colpevoli di questo ignobile gesto”. Frattanto, un’impresa ha provveduto a ripulire il monumento dalla scritta.

L’episodio a Enna

Nei giorni scorsi, ad Enna un giovane ha imbrattato con della vernice rossa numerose auto in sosta in via Roma: è stato bloccato dalla polizia dopo le segnalazioni da parte dei residenti