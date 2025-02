Ente autodromo in liquidazione, salta la Mezza maratona

“Con grande dispiacere dobbiamo comunicare il rinvio a data da destinarsi della tredicesima mezza maratona cittadina prevista per il 2 marzo”. Lo afferma in una nota il presidente della Asd Atletica Enna, Claudio Castagna, per cui le cause sono riconducibili alla messa in liquidazione ” del Consorzio ente autodromo di Pergusa” che “ha precluso qualunque possibilità di utilizzo del circuito automobilistico anche per le gare polistiche”.

Le interlocuzioni con il Comune

L’associazione assicura di essere in contatto con l’amministrazione comunale di Enna per individuare un’alternativa e predisporre “tutte le procedure burocratiche finalizzate al rilascio delle dovute autorizzazioni”. Se si riuscirà a trovare una soluzione, “individueremo una data nel calendario di Mezze maratone Bronze FIDAL 2025 in cui inserire la gara” dice il presidente.