Caso acqua gialla, “non proveniva dal serbatoio, noi accusati di allarmismo”

Non si placano a Enna le discussioni in merito alla presenza di acqua gialla segnalata nei giorni scorsi da una residente. AcquaEnna, in una nota alla nostra redazione, assicura che il fenomeno è riconducibile alla mancata pulizia del serbatoio. ViviEnna è stata contattata da una familiare della stessa utente, autrice della segnalazione, che fornisce una ricostruzione diversa.

Ecco quello che è successo

“E’ stata mia madre a segnalare – dice la donna a ViviEnna – la presenza dell’acqua gialla al centralino di AcquaEnna nel pomeriggio. Il giorno seguente, in mattinata, si sono presentati due tecnici del gestore idrico che, senza aver fatto alcun controllo, hanno legato la presenza dell’acqua gialla alla mancata pulizia del serbatoio. Mia madre ha spiegato che non poteva essere così avendo usato l’acqua corrente ed in ogni caso i serbatoi, due in tutto, tra cui uno acquistato a gennaio, sono puliti”.

“Ci hanno pure accusati di aver causato allarme”

La donna riferisce un altro particolare. “Allo stesso tempo, uno dei tecnici ci ha accusato di allarmismo a seguito della pubblicazione della foto ritraente l’acqua gialla. Mia madre, a quel punto, li ha sollecitati a fare delle verifiche sui serbatoi ma loro hanno spiegato che i controlli vanno fatti dal contatore e non dai rubinetti. Noi abbiamo segnalato il problema che aveva lo scopo di comprenderne le cause in modo che non si ripetesse più. Non cerchiamo popolarità come ci è stato detto. Mi chiedo perché non abbiano eseguito un controllo sul serbatoio”.