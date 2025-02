L’addio a David, folla ai funerali, le lacrime dei parenti e degli amici

Tantissime persone hanno preso parte ai funerali di David Cutietti, l’imprenditore ennese di 44 anni, deceduto nella notte tra lunedì e martedì scorsa dopo un malore.

L’emozione in chiesa

Lacrime e tanta commozione nella chiesa di San Tommaso, ad Enna alta, dove si sono celebrati i funerali dell’uomo che lascia la moglie Monica e la piccola Sara.

Il dolore della famiglia

La consorte e la madre non sanno darsi pace per una tragedia inspiegabile, il sacerdote, nel corso della sua omelia, ha provato a dare conforto alla famiglia, straziata dal dolore. La pioggia non ha fermato gli amici, i conoscenti, i colleghi ed il personale della sua azienda che hanno gremito la chiesa. Al termine della cerimonia religiosa c’è stato un piccolo corteo funebre prima della tumulazione della salma