Pedofilia, crescono gli abusi delle madri sui figli

Si chiama Pedomama ed un fenomeno in forte crescita negli ultimi anni che consiste negli abusi sessuali delle madri nei confronti del propri figli. E’ quanto emerge nel report 2024 dell’Associazione Meter ETS, presentato stamane nella sede centrale di Avola, nel Siracusano.

I dati sulla pedofilia

L’ Osservatorio mondiale contro la pedofilia di Meter ha segnalato: 1.996.911 foto, 2.085.447 video, 8.034 link e 269 cartelle compresse contenenti file. I video segnalati sono triplicati (+220%) rispetto ai 651.527 del 2023..

Boom di richieste

Cresce la richiesta di materiale pedopornografico relativo alla fascia di età 8/12 anni con 1.589.332 minori fotografati e 1.678.478 minori ripresi in video. In preoccupante aumento sono gli abusi su neonati con un totale complessivo di 2.400 segnalazioni di materiale prodotto e diffuso. Sono stati documentati casi di neonati abusati immediatamente dopo la nascita, in sale parto e su fasciatoi ospedalieri, alcuni neonati con il cord clamp nel cordone ombelicale.

America ed Europa maggiori centri di diffusione

L’America e l’Europa, secondo quanto sostenuto da Meter, restano i principali centri di diffusione di materiale pedopornografico online. Nel Report Meter 2024 sono stati individuati 4.977 link ospitati su server americani e 1.475 su server europei.

L’intelligenza artificiale

L’Intelligenza Artificiale (AI) sta emergendo come una delle minacce più gravi nella lotta contro lo sfruttamento minorile online. Secondo il Report Meter 2024, gruppi pedocriminali attivi su piattaforme crittografate, nonché su dark web e deep web, stanno utilizzando l’IA per produrre e diffondere materiali sintetici ma altamente realistici che raffigurano abusi su minori, inclusi neonati.