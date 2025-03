Lavori finiti alla Vaccalluzzo, gli alunni tornano a scuola

Il sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, ha firmato l’ordinanza che dispone la riapertura della scuola Vaccalluzzo, chiusa dopo il cedimento di intonaci dal controsoffitto di un corridoio dell’istituto avvenuto nelle settimane scorse.

Martedì a scuola

Gli allievi e il personale didattico e i collaboratori scolastici torneranno a scuola a partire da martedì 11 marzo “compatibilmente con il completamento delle attività di pulizia che effettuerà la scuola”.

Oggi le pulizie

“Oggi il plesso Vaccalluzzo – dice il sindaco – è tornato nella disponibilità della scuola, per effettuare le pulizie straordinarie e avviare le attività didattiche. Ringrazio l’impresa per l’eccellente e tempestivo lavoro di messa in sicurezza, l’ing. Vicino e gli assessori Rubino e La Ferrara per il supporto assicurato, nonché la dirigente i docenti, il presidente del consiglio di istituto e i collaboratori scolastici per la disponibilità e la referente del protocollo che anche di Domenica ha assicurato la propria attività”