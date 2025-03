Cristina torna a casa, “cuore a cuore coi miei figli”

E’ tornata a casa, nella sua Enna, Cristina, la 29enne sottoposta ad un delicato intervento per la rimozione di un tumore al cervello.

La vicenda

La donna, madre di due bambini, ha voluto ringraziare sulla sua pagina social tutti coloro che l’hanno sostenuta, dopo l’appello del marito per l’aiuto nel pagamento delle cure da affrontare. Il suo primo pensiero è stato per i due figli piccolissimi, da cui, purtroppo, è stata costretta a separarsi per affrontare la difficile sfida a cui la vita l’ha sottoposta.

Il messaggio

“Buonanotte, cuore a cuore con i miei figli e con ognuno di voi” ha scritto la 29enne. E’ rimasta ricoverata in una clinica romana, non convenzionata con il Servizio sanitario pubblico, per cui tantissime persone, anche non conoscenti, hanno preso parte a questa gara di solidarietà per aiutare la famiglia.

Il ritorno

La settimana scorsa ha subito l’intervento e dopo poco meno di 6 giorni di degenza la 29enne ha fatto rientro a casa, potendo riabbracciare i suoi piccoli.