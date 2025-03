La rinascita di Cristina, “chiedere aiuto non è una vergogna, mi avete salvata”

“Chiedere aiuto non è una vergogna nel mio caso mi ha salvato la vita mi avete salvato la vita senza neanche pensarci due volte”. Lo ha scritto sulla sua pagina social Cristina, la 29enne ennese recentemente sottoposta ad un intervento per la rimozione di un tumore al cervello, per la cui operazione in una clinica romana è stato determinante l’aiuto economico di tantissime persone che hanno risposto all’appello del marito.

“Sono stati giorni difficili”

“Sono stati giorni difficili metabolizzare ed accettare non è stato così semplice, penso nessuno sia mai pronto ad una notizia del genere ma la forza che mi avete dato è stata inimmaginabile” scrive Cristina

Il racconto di Cristina

La donna ha provato a ringraziare tutti coloro che l’hanno aiutata ad affrontare questo difficilissimo cammino. “Non so se mi basterà – scrive la donna ennese – una nuova vita per potervi ringraziare e sdebitare con ognuno di voi. Una cosa è certa però, vi abbraccerò così forte ogni volta che vi incontrerò che il mio di amore vi arriverà tutto. Se dovessi raccontarvi la paura che ho avuto forse non basterebbe un post. A me però è bastato il vostro affetto e la vostra vicinanza per non sentirmi sola ed assicurarmi che tutto sarebbe andato bene e non parlo solo dell’aiuto “economico” parlo dell’affetto che ho ricevuto dell’amore, da un semplice messaggio ad una chiamata non mi sono sentita sola neanche un attimo neanche quando mi è crollato il mondo addosso”.