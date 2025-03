Sicet Cisl, Gruttadauria nuovo segretario generale

Rinnovate le cariche del Sicet Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Sindacato inquilini casa e territorio. Il congresso, svoltosi nella sala “Tommaso Guarino” della Cisl d Enna, con voto unanime ha scelto Marco Gruttadauria, 42 anni, di Caltanissetta, nuovo Segretario generale. “Sono lusingato e felice – ha dichiarato – di poter guidare il Sicet nei prossimi anni. Ringrazio per la fiducia accordatami. Con la nuova segreteria faremo un buon lavoro. Un grazie alle delegate e ai delegati che hanno partecipato, veri portavoce delle varie problematiche del territorio”.

Nella nuova segreteria entrano a far parte Valentina La Rosa e Roberta Russo. “Ripartire da un territorio molto vasto come Agrigento Caltanissetta ed Enna si può fare solo con l’aiuto della Ust CISL, del Caf CISL e di tutte le categorie con i quali sono certo continuerà un’ottima e familiare collaborazione in tutte le sedi operative”, ha aggiunto il neo segretario.

Ai lavori ha preso anche parte la Segretaria generale dell’Ust Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia. “Ai componenti la segreteria vadano i miei più sinceri auguri. Sono certa che Marco Gruttadauria sia la persona adatta per la ripartenza del Sicet, organismo molto importante all’interno della CISL, non solo per l’erogazione dei servizi ma soprattutto per la politica sindacale che svolge sui temi della casa, dell’ambiente e del territorio”.

Ha concluso l’assise Francesco Laudani, Segretario generale Sicet Sicilia: “L’elezione di oggi si è svolta in un clima propositivo, positivo e pieno di entusiasmo, componenti fondamentali per svolgere al meglio il lavoro di assistenza. Mi complimento con gli eletti e con tutto il quadro dirigenziale. In questo particolare momento, segnato da crescenti emergenze ambientali e da un’allarmante crescita del bisogno abitativo, il Sicet ha un ruolo fondamentale a sostegno delle esigenze di quei cittadini, e non sono pochi, che affrontano i problemi legati alla casa”.