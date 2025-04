Il nicosiano Timpanaro supera l’esame e diventa magistrato

Ettore Timpanaro, ieri a Roma presso il Ministero della Giustizia ha superato il concorso per magistrato ordinario della Repubblica, classificandosi al primo in tutta Italia. Ettore Timpanaro, classe 1996, ha conseguito a pieni voti la maturità classica presso il Liceo Fratelli Testa di Nicosia, quindi laureatosi in giurisprudenza con 110 e la lode presso le università di Catania e Utrecht – ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense, alla quale si è dedicato presso lo studio del padre, “Timpanaro & partners”.

Gli altri togati di Nicosia

Primo agli esami di abilitazione presso la Corte di Appello di Caltanissetta ha avuto il riconoscimento della “Toga d’oro” da parte del’Ordine degli Avvocati di Enna. Da ieri presso il Ministero di via Arenula è diventato giudice. A memoria storica nel secolo scorso Nicosia ha avuto solo tre magistrati: Vincenzo Alessi, giudice a Palermo; Nene’ Rizzo, divenuto giudice negli anni ’50, poi Sostituto Procuratore Generale a Catania e infine Senatore della Repubblica; Maria Carmela Giannazzo, divenuta giudice nei primi anni ’80 e ora Presidente di Sezione presso la Corte di appello di Caltanissetta.

Timpanaro essendo primo nel concorso potrà scegliere la sede di suo gradimento. Svolgerà funzioni giudicanti in materia penale sua specializzazione.