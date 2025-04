Un ennese nella giunta Schifani, Francesco Colianni nuovo assessore regionale

L’assessore regionale a energia, rifiuti, acqua e servizi di pubblica utilità lascia l’incarico in giunta regionale. Come annunciato ampiamente e dopo aver completato il percorso per alcuni bandi Roberto Di mauro lascia il posto a Francesco Colianni, ennese, già indicato per succedere a Di Mauro

Accettate le dimissioni di Di Mauro

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accettato le dimissioni dell’assessore all’Energia e ai servizi di pubblica utilità, Roberto Di Mauro. La scelta dopo gli ultimi atti su compostaggio e termovalorizzatori. Al suo posto il governatore ha designato Francesco Colianni, che giurerà domani alle 15 davanti all’Assemblea regionale siciliana.

Arriva il nuovo assessore Colianni

“Ringrazio Roberto Di Mauro per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo all’attività della giunta di governo in settori strategici – dice Schifani – Il nuovo assessore Francesco Colianni proseguirà il percorso di attuazione del programma di governo”.

Le dimissioni annunciate a metà marzo a TalkSicilia

L’assessore Roberto Di Mauro aveva annunciato le sue dimissioni ospite di Talk Sicilia in una intervista realizzata a metà marzo e pubblica il 21 del mese scorso. Lo aveva fatto spiegando perché non riusciva più a proseguire nella sua attività.

“Questo è un assessorato che ha due dipartimenti. Anche l’energia è un settore molto strategico per la Regione Siciliana. Affrontare il tutto con 246 unità in meno e con soli 4 funzionari sui 50 previsti per svolgere i compiti di capi servizi è davvero complicato” aveva detto senza mezzi termini l’assessore.

Chi è il nuovo assessore

Il nuovo assessore regionale è l’ex vicesindaco di Enna. Francesco Colianni è esponente di spicco del Mpa ennese (come MpA è anche l’uscente Di Mauro) ed era già stato tirato in ballo su un suo possibile approdo nella giunta del presidente della Regione come sostituto dell’assessore lombardiano all’Energia Roberto Di Mauro a inizio marzo ma lui aveva smentito