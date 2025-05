L’Enna vince e si salva, sarà ancora in serie D

L’Enna vince 1-3 a Pompei e stacca il biglietto per la salvezza: i gialloverdi saranno ancora in serie D nella prossima stagione.

L’obiettivo

Era l’obiettivo della società del presidente Luigi Stompo e dell’amministratore delegato, Fabio Montesano, che, per il secondo anno consecutivo, festeggiano un risultato importante. Un cammino che sembrava spianato dopo una brillante prima parte del campionato e con buoni risultati anche in Coppa Italia, poi da dicembre l’inizio di una crisi, culminata all’inizio del mese di marzo con la separazione da Peppe Pagana, sostituito da Francesco Passiatore che ha traghettato la squadra verso la salvezza, vincendo partite importanti, in trasferta.