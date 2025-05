Etnopsichiatria, seminario internazionale alla Kore

Specialisti, provenienti dalle maggiori scuole italiane ed internazionali in etnopsichiatria e antropologia della salute, si incontreranno giovedì mattina 8 maggio all’università Kore di Enna, plesso E, facoltà di architettura e ingegneria, per un convegno dal tema “Dialoghi sull’etnopsichiatria: voci, corpi e saperi in relazione”.

La mediazione culturale

L’incontro organizzato con la supervisione scientifica del docente di antropologia dell’università francese di Marsiglia, Matteo Fano e della dottoranda della Kore, Alessandra Melita, propone un approccio multidisciplinare su questioni che appaiono sempre più cruciali come l’identità, la cura, la mediazione culturale e la salute mentale nella complessità del mondo contemporaneo.

Gli interventi

I vari interventi, di studiosi del calibro di Yannick Jaffrè, dell’accademia francese della scienza e professore emerito del centro nazionale per la salute riproduttiva, di Barbara Mamone e Lelia Pisani, del centro studi Sagara di Pisa, esploreranno il disagio psichico alla luce dell’approccio etnopsichiatrico, che studia come la sofferenza mentale sia spesso il risultato di ingiustizie strutturali ,inteso non soltanto come fenomeno individuale, ma anche come espressione di condizioni sociali e politiche segnate da razzismo, esclusione e violenza istituzionale. La giornata , articolata in una sessione plenaria al mattino e in atelier tematici a numero chiuso nel pomeriggio (link per iscrizione: https://forms.gle/f5rzsPFGUu9Sfv318) ha l’obiettivo di creare un luogo di confronto aperto tra ricercatori, studenti, operatori del sistema sanitario e del dispositivo di accoglienza, nonché cittadine e cittadini interessati a queste tematiche.