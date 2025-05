Truffe a Valguarnera, blitz dei carabinieri

All’ora di pranzo, nella giornata di ieri, i condomini di alcuni palazzi di centro città di Valguarnera si sono visti suonare il campanello da militari della locale stazione dei carabinieri per delle segnalazioni ricevute in merito alle truffe del “finto carabiniere”. Sull’esito del sopralluogo, al momento i carabinieri della locale stazione, non si sono voluti esprimere affermando solo che “sono in corso degli accertamenti”.

I consigli dei carabinieri

Lasciando gli stabili i militari hanno raccomandato in particolare alle persone anziane e alle loro famiglie di prestare molta attenzione a chi c’è all’altro capo del telefono e alle eventuali richieste di denaro, evitando così di cadere nel tranello dei finti carabinieri, poliziotti o avvocati, dei finti incidenti stradali a

conviventi. Nel dubbio avvertire subito i carabinieri o la polizia tramite il 113 e il 112.

La truffa di 55 mila euro

Certo è che quanto sta succedendo ultimamente in provincia ha messo in allarme non solo inermi anziani che vivono da soli e le loro famiglie ma anche le forze dell’ordine. La truffa di 55 mila euro perpetrata nei giorni scorsi nei confronti di una ultranovantenne di Nicosia ha fatto scattare l’allarme in tutta la provincia.