Detriti nella rete idrica, allarme a Gagliano

“Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni legate alla erogazione idrica in alcuni quartieri e, nello specifico, alla presenza di detriti nelle tubature”.

La nota dell’amministrazione

Lo afferma in una nota l’amministrazione di Gagliano, guidata dal sindaco Vincenzo Baldi, che ha ricevuto, a partire dalla giornata di ieri, diversi solleciti da parte di utenti, preoccupati per la presenza di questi detriti.

La segnalazione ad AcquaEnna

“Abbiamo prontamente girato al gestore che sta provvedendo alla risoluzione del problema” aggiunge l’amministrazione di Gagliano.

Il caso a Regalbuto

Nell’ottobre dello scorso anno si era verificato un problema più grave a Regalbuto, costringendo il sindaco a sospendere l’erogazione dell’acqua che si presentava molto torbida. In quel caso, secondo quanto emerso dai controlli, il caso si era registrato per via del maltempo