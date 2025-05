Nuovo caso di acqua torbida, liquido giallastro dai rubinetti di Enna

Nuovo caso di acqua torbida nell’Ennese. Dopo quanto accaduto a Gagliano, un’altra segnalazione arriva questa volta dal capoluogo.

Video denuncia

A denunciarlo c’è un video, rilanciato dal Comitato Senzacquaenna, in cui si scorge dell’acqua di colore giallastro scorrere da un water e da un rubinetto, scatenando, come era naturale, tantissime proteste sulla qualità dell’acqua, soprattutto in relazione ai costi del servizio idrico che ad Enna, come del resto ammesso dallo stesso sindaco, Maurizio Dipietro, nella sua intervista del mese scorso a Talk Sicilia, è tra i più alti in Italia.

L’indignazione

“Mentre il gestore si affanna ad inviare solleciti di pagamento, a non rispondere ai reclami presentati dai nostri legali, con buona pace dell’ ATI, che di fatto avrebbe il compito di vigilare e controllare è normale che dei cittadini debbano pagare le bollette più care d’ Italia, per vedere uscire dai rubinetti questo schifo?” si legge in un post pubblicato sulla pagina social del Comitato.

A quanto pare le segnalazioni giungerebbero da Enna bassa. Da capire cosa è accaduto, c’è da dire che in merito al caso di Gagliano, il disservizio era connesso a dei lavori di manutenzione lungo una condotta ricadente nel territorio di Valguarnera.