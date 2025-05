Seminario sul progetto dei Cicli solidali alla Kore di Enna

Si terrà domani, martedì 13 maggio, all’Università degli Studi di Enna “Kore”, Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società, il seminario dal titolo “Il progetto Cicli Solidali come strumento di crescita della mobilità sostenibile del territorio”.

L’iniziativa è promossa dal Centro di Educazione Ambientale “Von Humboldt” di Enna e Legambiente, con il sostegno della Fondazione Con il Sud.

Il programma prenderà il via con i saluti istituzionali, seguiti dall’introduzione ai lavori, a cura della di Francesca Orofino, ricercatrice di Anatomia Umana. A seguire, Giuseppe Maria Amato, rappresentante del CEA “Von Humboldt” e delegato di Legambiente Sicilia, presenterà il progetto “Cicli Solidali” e approfondirà il tema della mobilità sostenibile in ambiente urbano e naturale.

Tra gli interventi, anche quello di Stefano Dell’Arte, amministratore di E-Co Kore Wellness, che parlerà della sostenibilità delle attività motorie e sportive indoor, con particolare riferimento all’esperienza del centro wellness universitario.

Dopo una pausa pranzo, il seminario proseguirà alle ore 15.00 con una passeggiata sostenibile in ambiente naturale, supportata dall’uso di e-bike, con partenza dal Visitor Center del distretto Rocca di Cerere Geopark, a Pergusa. L’evento si concluderà alle ore 17.00

Il seminario è rivolto a tutti gli studenti del Dipartimento di Scienze dell’Uomo e della Società, ed è valido ai fini del tirocinio interno o delle ulteriori competenze secondo quanto previsto dai rispettivi Corsi di Laurea. È inoltre valido per i dottorandi del corso di Dottorato di Ricerca in “Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere”.