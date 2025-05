Palio dei Normanni, scontro tra Pd e Messina sulle risorse per il Barock Festival

E’ scontro a Piazza Armerina sulla vicenda delle risorse della Regione destinate al Palio dei Normanni ma spostate sul Barock Festival, una manifestazione culturale e musicale che porta la firma dell’assessore al Turismo, Ettore Messina.

Le risorse per il Barock festival

Secondo i consiglieri del Pd, Dario Azzolina ed Andrea Arena, l’edizione del Palio è fortemente a rischio, essendo stato esaurito “l’intero finanziamento regionale destinato all’evento e dirottandolo sul Barock Festival, privando così uno degli appuntamenti storici e identitari più importanti della città delle risorse necessarie alla sua realizzazione”.

Gli esponenti dell’opposizione gridano allo scandalo ed aggiungono un altro elemento: “Oltre al capitolo del Palio, risultano spesi anche altri due finanziamenti regionali, per un totale di 315.000 euro, sempre quasi tutti a favore del Barock. È evidente che non si tratta di una semplice disattenzione, ma di una scelta politica reiterata e profondamente sbagliata” attaccano Dario Azzolina ed Andrea Arena.

I soldi della Villa del Casale per gli spettacoli

Nella ricostruzione dei consiglieri del Pd, per finanziare il Barock Festival sarebbero stati usati dall’amministrazione anche i fondi “derivanti dal 15% degli introiti dello sbigliettamento della Villa Romana del Casale, che, secondo la convenzione siglata con il Parco Archeologico sarebbero da spendere in eventi legati alla promozione del Museo della Città di palazzo Trigona o della Villa del Casale”

Infine, i due consiglieri assicurano che “due anni fa siamo riusciti a bloccare un terzo di quelle somme altrimenti sarebbero finiti in spettacoli, vincolandole all’erogazione di servizi essenziali: abbattimento barriere architettoniche, manutenzione del verde pubblico, contrasto alla presenza dei piccioni nel centro storico, spazzamento delle strade, miglioramento della segnaletica e della viabilità di collegamento alla Villa del Casale. Interventi concreti, pensati per chi vive e visita Piazza Armerina, non per i cachet degli artisti o i profitti di chi organizza spettacoli”.

La replica di Messina

L’Assessore Ettore Messina precisa “che parte delle risorse previste per il Palio dei Normanni 2025 sono state investite nel progetto del barock Festival, poiché quest’ultimo rappresenta uno dei principali motori promozionali del Palio stesso. Le due manifestazioni non sono in contrapposizione, ma in sinergia, con l’obiettivo comune di rafforzare l’identità culturale e attrattiva di Piazza Armerina”.

Inoltre, secondo quanto sostenuto da Messina, “il Barock Festival, che unisce in modo innovativo musica classica e rock, è stato ideato come un progetto strategico in grado di intercettare finanziamenti pluriennali del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), pari a 90.000 euro l’anno per tre anni. Per ottenere tale contributo ministeriale, è indispensabile realizzare almeno 15 spettacoli l’anno e sostenere un investimento complessivo di circa 400.000 euro”.

Comune in gestione provvisoria

“È importante sottolineare che il Comune si trova ancora oggi in gestione provvisoria e non dispone di capitoli di bilancio ordinari destinati al turismo. Tutti gli eventi vengono quindi realizzati esclusivamente con risorse esterne, tra cui fondi regionali, ministeriali e i proventi della biglietteria del Festival stesso” precisa Messina.