Sipario sul Truck Day, i bisonti della strada a Enna

Si è concluso con entusiasmo e partecipazione il 2° Truck Day & 1° Raduno Regionale – L’Evento dei Giganti della Strada, tenutosi il 24 e 25 maggio a Enna, nel cuore pulsante della Sicilia.

Gli organizzatori

L’iniziativa, promossa dalla CNA di Enna in collaborazione con l’Associazione Camionisti di Regalbuto e con il patrocinio del Comune di Enna, ha messo al centro dell’attenzione la figura dell’autotrasportatore, protagonista spesso silenzioso ma essenziale per il funzionamento dell’economia.

Il dibattito

Punto focale della manifestazione è stato il convegno di domenica mattina, moderato da Pierelisa Rizzo giornalista dell’agenzia Ansa, a cui hanno preso parte gli assessori Mirko Milano e Nico De luca del Comune di Enna, i vertici di CNA Sicilia con il Segretario Piero Giglione, il Presidente Regionale CNA Fita Salvatore Ranno, Giuseppe Cammarata, Giovanni Mentastro, della polizia stradale di Enna, Arcangelo Carletta Comandante Nucleo Operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Enna.

La centralità dell’autotrasporto

Si è discusso della centralità del settore dell’autotrasporto, della sicurezza stradale, della necessaria e virtuosa collaborazione tra autotrasportatori, Polizia Stradale e Arma dei Carabinieri per garantire viabilità sicura e legalità sulle strade.

A sottolineare l’importanza dell’appuntamento, erano presenti anche i vertici regionali della CNA Sicilia. Alla fine del convegno c’è stata una esibizione da parte del gruppo di contradanza regalbutese “Aria di Sikelia”.

La sicurezza sulle strade

Grande interesse ha suscitato anche l’area dedicata alla prevenzione e alla guida responsabile, dove, grazie alla collaborazione tra il Comune di Enna e la Polizia Stradale, sono stati messi a disposizione due simulatori di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe.

Decine di visitatori, in particolare giovani, hanno potuto testare direttamente gli effetti alterati della guida e prendere consapevolezza dei gravi rischi che si corrono.

La CNA di Enna ringraziato gli artigiani ed i commercianti della zona Monte di Enna, i club di auto storiche Enna, il Vespa Club, il Moto Club Henna Centauri, Enna Camper club, Enna 4×4 club Nico Blanca.

“Grazie alla Polizia Stradale di Enna, all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia Municipale per l’attenzione, per la loro disponibilità e partecipazione attiva. Un plauso anche alla LILT, che ha svolto attività di prevenzione e sensibilizzazione sanitaria durante entrambe le giornate. Il ringraziamento più sentito, va ai veri protagonisti dell’evento: i camionisti, arrivati da tutta la Sicilia e dalla Calabria con i loro mezzi cromati, scintillanti e curati in ogni minimo dettaglio, che hanno trasformato Enna in una vera e propria capitale dei motori” si legge nella nota della CNA Enna e dell’associazione Camionisti di Regalbuto