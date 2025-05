Occupazione, metà degli ennesi non cerca lavoro

Secondo l’analisi dei dati del Centro Studi delle Camere di Commercio “G. Tagliacarne”, nella Città Metropolitana di Palermo e nella provincia di Enna il mercato del lavoro è in grossa sofferenza e i numeri che vengono fuori sono preoccupanti. In particolare lo studio – condotto a livello nazionale – ha riguardato una serie di parametri relativi alla fascia d’età 15-64 anni: il tasso di occupazione, la differenza in punti percentuali tra i tassi di occupazione maschile e femminile, il tasso di disoccupazione, il tasso di inattività, le entrate previste di lavoratori per 100 residenti ed infine l’incidenza percentuale delle entrate di difficile reperimento.

I dati sulla provincia di Enna

In merito alla provincia di Enna, lo studio calcola che il tasso di occupazione è del 48,6%; differenza in punti percentuali tra i tassi di occupazione maschile e femminile 22,7%; tasso di disoccupazione 10,7%; tasso di inattività 45,6%; entrate previste di lavoratori per 100 residenti 7,2%; entrate di difficile reperimento 42,9%. Nella graduatoria nazionale, sul fronte del tasso di occupazione, Palermo si attesta nella 91/ma posizione.

La situazione a Palermo

Tasso di occupazione 44,4%; differenza in punti percentuali tra i tassi di occupazione maschile e femminile 20,3%; tasso di disoccupazione 14,7%; tasso di inattività 48%; entrate previste di lavoratori per 100 residenti 10,3%; entrate di difficile reperimento 36,9%. Nella graduatoria nazionale, sul fronte del tasso di occupazione, Palermo si attesta nella 101/ma posizione.

L’analisi di Albanese