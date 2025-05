Cede un muretto della rotonda del cimitero, avviate le indagini

E’ ceduto un muretto in prossimità della rotonda in direzione del cimitero di Enna. Questa mattina, il personale della Protezione civile si è messo al lavoro per mettere in sicurezza l’area e come primo intervento sono stati sistemati dei nastri allo scopo di renderli visibili per gli automobilisti e garantire per quanto è possibile un minimo di sicurezza. Naturalmente, servirà ricostruire quel pezzo di muro perché i pericoli che qualcuno, inavvertitamente possa cadere già sono abbastanza elevati.

Le indagini

Sono state avviate le indagini per capire le cause di questo cedimento ed il sospetto che un automobilista possa averlo centrato con il suo veicolo sono piuttosto fondati. Le ricerche sono tutt’ora in corso, la segnalazione è stata girata alla polizia, ai carabinieri ed alla Polizia municipale che stanno passando al setaccio la città per verificare se vi sono mezzi danneggiati. Gli inquirenti si avvarranno delle immagini delle telecamere di sicurezza per provare a comprendere quello che è accaduto.