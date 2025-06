Lega, vertice a Regalbuto, nuove adesioni al partito

Nuove adesioni alla Lega che ieri si è riunita a Regalbuto in occasione di un incontro provinciale a cui hanno preso parte l’ex assessore regionale dell’Agricoltura, Luca Sammartino, il responsabile regionale degli Enti locali, Matteo Francilia, il commissario provinciale, Francesca Draià e tutti i consiglieri comunali, amministratori locali, i candidati alle ultime elezioni provinciali ed consigliere provinciale eletto al Libero consorzio. Non era presente, per impegni istituzionali, il segretario regionale Nino Germanà.

Le nuove adesioni

Hanno deciso di aderire alla Lega Salvini Premier il consigliere di Catenanuova Lorenzo Zinna, Giuseppe Catalano di Aidone che fino a qualche settimana ricopriva la carica di consigliere comunale di Aidone prima dello scioglimento.

Catalano si aggiunge a Gianlorenzo Suffia anche lui ex consigliere di Aidone e all’assessore Guglielmo Cultreri. Infine, hanno sposato il progetto della Lega anche la consigliera di Regalbuto Maddalena Tramaglino e l’assessore Giuseppe Nicolosi.

Il commissario, “presenti in quasi tutti i Comuni”

“Ormai siamo presenti – dice il commissario provinciale della Lega, Francesca Draià – in quasi tutti i comuni della Provincia. In molti chiamiamo perché hanno capito che il nostro è un partito che guarda ai territori, un partito che punta alle infrastrutture e alla sicurezza dei cittadini. Un partito che è rappresentato a livello regionale da due assessori regionali e 5 deputati oltre a l’euro parlamentare. Siamo in pieno movimento e apriamo a tutti coloro che credono nel nostro progetto nel partito dei territori”.