Chioschi, il Comune approva le modifiche

Sono state approvate, con voto unanime, nel corso della seduta consiliare di ieri sera ad Enna le modifiche al regolamento comunale per la collocazione di chioschi.

L’assessore De Luca

“Le modifiche – spiega l’Assessore alle attività produttive Nico De Luca – si sono rese necessarie in considerazione del fatto che si rendeva necessario adeguare il vecchio al fine di evitare contenziosi e per superare evidenti contrasti con provvedimenti normativi in vigore ed altri provvedimenti adottati nel corso del tempo”.

“Abbiamo concordemente lavorato in sede di 1^ e 4^ commissione consiliare – aggiunge De Luca – e, in particolare è stato elaborato un emendamento bipartisan contenente tutte le modifiche necessarie all’adeguamento del regolamento”.

“Voglio ringraziare – conclude l’Assessore De Luca – i Presidenti Trovato e Arena e tutti i componenti delle commissioni 1^ e 4^ e, con loro, l’ufficio tecnico, il SUAP e la Polizia Locale, per il proficuo lavoro e lo spirito di collaborazione che hanno consentito di mettere a disposizione delle attività commerciali uno strumento utili alla sviluppo delle proprie imprese”.