FdI, Cammarata mette ordine nel partito, “fiducia a Ferrari”

Il caso Ferrari rientra dopo le dichiarazioni del consigliere comunale di FdI che, in occasione dell’assemblea sulle variazioni di bilancio, ha attaccato il sindaco di Enna.

La presa di distanza del circolo e la convocazione del direttivo

Il circolo di Fratelli d’Italia, nelle ore successive, aveva preso le distanze da Ferrari, spiegando che le sue erano parole era a titolo personale. Il presidente della Federazione provinciale, Nino Cammarata, ha, invece, subito preso le difese di Ferrari, convocando il direttivo locale di FdI che si è tenuto ieri sera alla presenza anche della deputata nazionale, Eliana Longi.

“Massima fiducia a Ferrari”

“All’esito di un confronto – dice Cammarata – resosi necessario a seguito dell’ultimo consiglio comunale, è stato ribadita la massima e unanime fiducia nell’operato del capogruppo consiliare Dante Ferrari, che insieme al Presidente del circolo Fabio Arangio avranno il compito di continuare a supportare l’azione dell’amministrazione Di Pietro e dell’intera coalizione, cui Fratelli d’Italia è parte integrante, pur nell’ambito di una dialettica di confronto costruttivo”

“L’unità della coalizione di centrodestra, in vista delle prossime elezioni amministrative, sulla base di azioni e programmi, in continuità con l’attuale azione amministrativa, è un valore a cui Il circolo di Enna, unito e compatto, in linea con la federazione provinciale, non intende derogare e sui cui lavorerà fino alla fine” chiosa Cammarata