Orlando Pallamano Haenna, si riparte dalle riconferme

Riparte dalla riconferma dello Staff tecnico e Sanitario la prossima stagione nel Campionato di Serie A Silver per la Orlando Pallamano Haenna.

Al timone della squadra ci sarà quindi nuovamente il Coach Mario Gulino. A coadiuvarlo uno staff ormai molto collaudato. Come primo assistente sarà Roberto Gulino alla sua seconda stagione in gialloverde. Dopodichè allenatore dei portiere viene riconfermato l’esperto Paolo Biondo mentre come preparatore atletico per il terzo anno sarà il professore Stefano Dell’Arte.

Riconferma anche per la struttura sanitaria che sarà affidata ancora una volta a Dragan Lucic. Montenegrino di nascita ma ormai con passaporto italiano Dragan Lucic è un’altra di quelle figure che hanno un forte senso di appartenenza avendo giocato con la maglia della Orlando Pallamano Haenna e che dopo aver giocato anche in altre squadre anche anche all’estero ha alla fine deciso di costruire il suo futuro professionale a Enna.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le prime novità sul fronte dell’organico che si preannuncia con diverse novità e cambiamenti in entrata.

“Abbiamo visto che il campionato di serie A SIlver si è rivelato molto equilibrato per niente facile – commenta il vice presidente della Orlando Pallamano Haenna Luigi Savoca – quindi ripartiamo da una importante certezza come quella della guida tecnica e dei collaboratori.

Tutte persone con un forte senso di appartenzana visto che 4 figure su 3 sono di fatto nate nella nostra società mentre il quarto è un ennese ormai acquisito che che ha dimostrato un forte “innamoramento” al nostro progetto. Per quanto riguarda a invece eventuali nuovi arrivi siamo in dirittura di arrivo per la chiusura di alcune trattative. Ma non andremo per niente a stravolgere quello che è la nostra filosofia, fare crescere giovani locali a cui verranno affiancati atleti che verranno a Enna per mettersi in discussione”.