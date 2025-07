Enna ripiomba nel Medioevo con il gran Corteo storico (VIDEO)

Si sono chiuse nella zona Monte di Enna le tre Giornate federiciane di luglio inserite all’ interno della Settimana europea federiciane 2025.

L’evento più importante

L’evento conclusivo di ieri, l’atteso Gran corteo storico, ha unito simbolicamente i due grandi monumenti della città, con partenza alle 18 dal Castello di Lombardia, e arrivo in serata ai piedi della Torre di Federico.

Per la sfilata e le esibizioni a tema medievale sono arrivati a Enna centinaia di figuranti, musici, sbandieratori e artisti di strada da tutta la Sicilia che riporteranno le strade del centro storico di Enna (via Roma, via Libertà e viale IV Novembre) indietro nel tempo.

Il sindaco

“Le giornate di luglio della Settimana europea federiciane riempiono la nostra città di eventi e manifestazioni che ci riportano al sogno europeo di Federico II – ha dichiarato Maurizio Dipietro, sindaco di Enna – un appuntamento importante per la nostra collettività che l’amministrazione comunale sostiene con il massimo impegno, ripercorrendo il sogno federiciano nella speranza di una comunità europea più unita e senza guerre”.

Tutte le associazioni

Tra i gruppi ospiti presenti al Gran corteo storico i figuranti delle associazioni Pro Mili San Pietro, di San Piero Patti (Messina), Antiche Torri di Santa Lucia del Mela (Messina), Katabba di Monforte San Giorgio (Messina), Promomadonie di Castelbuono (Palermo), Tamburi di Buccheri (Siracusa), Gruppo storico Nissoria (Enna), Gruppo storico di Cammarata (Agrigento), Sicularagonensia di Randazzo (Catania), Monte Mira, I Cavalieri delle vittorie e Antico borgo San Giovanni di Piazza Armerina (Enna), Compagnia Magma di Viterbo con il performer Turi Scandurra, Falconieri Artigli del re, di santa Lucia del Mela (Messina), Compagnia Ferro e fuoco di Catania. Con loro, sfileranno anche gli arcieri convenuti da tutta Italia per il torneo Maria Santissima della Visitazione, a cura della compagnia Arcieri del Castello di Enna.

Il Gran corteo storico, organizzato da Antonio Messina, direttore artistico delle rievocazioni storiche della Settimana europea federiciana, in collaborazione con Officina medievale Enna e Bottega culturale Sicilia, ha visto una folta presenza di figuranti ennesi, appartenenti alla corte dell’imperatore Federico II e alla corte del Castellano Riccardus de Trentenaria, i tamburi e gli sbandieratori del quartiere U Pupulu, i giocatori dei quartieri storici Beddivirdi, U Sarbaturi, Funnurisi, A Chiazza, gli artisti, i giullari e i danzatori di Officina medievale guidati da Ivana Antinoro e tutto lo staff della Settimana europea federiciana, con a capo Cettina Rosso, ideatrice dell’intera manifestazione.

In serata, alla Torre di Federico, c’è stata la cerimonia della consegna delle chiavi della città a Federico II, esibizioni dei gruppi ospiti e spettacoli presentati da Elisa Di Dio.