Due rocker ennesi sul palco a Cesena con i big della musica

Ci saranno anche i due giovani musicisti di Enna, il batterista Gioele Giuseppe Burgarello, 14 anni e la bassista Clara Napoli Spatafora, 13 anni, sul palco dell’ Orogel Dino Manuzzi di Cesena per uno degli eventi più attesi dell’anno il “Rockin’1000 – 10 Years Celebration”, con mille musicisti, che suoneranno all’unisono, in un concerto della durata di più di due ore, i brani più iconici della storia del rock.

Le selezioni

I due ennesi sono stati selezionati tra migliaia di musicisti e sono entrati a far parte di questa band rock che è la più grande al mondo, composta da migliaia di musicisti tra cantanti, batteristi, chitarristi, bassisti e tastieristi. IL gruppo fondato nel 2015 da Fabio Zaffagnini, grazie ad una cover dei Foo Fighters che fece il giro del mondo, riuscirono a portare il prestigioso gruppo rock americano a Cesena.

I big della musica

Quest’anno, dunque , Rockin 1000, che organizza concerti in tutto il mondo ed è una comunità globale di musicisti uniti dalla passione per creare qualcosa di straordinario attraverso la forza dell’energia collettiva, festeggiano i 10 anni da questo evento. Gioele e Clara saranno impegnati sul palco già dal 24 luglio, quando inizieranno le giornate di prova, che culmineranno nel grande spettacolo di due giorni. I due giovani musicisti ennei si esibiranno, insieme ad ospiti di eccezione: come ii Negrita, Diodato, Piero Pelù, Francesca Michielin, i Negramaro e i Fast Animals and Slow Kids. Il 27 luglio saranno diretti da Peppe Vessicchio.