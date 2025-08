Infiltrazioni d’acqua in ospedale, dopo anni l’Asp avvia i lavori

“Addio alle infiltrazioni d’acqua che da anni tormentavano l’ingresso dell’ospedale Umberto I di Enna. In questi giorni si procede con successo ai lavori per la sostituzione delle vetrate di copertura dell’ingresso, risolvendo definitivamente un problema che durante le piogge rendeva disagevole l’accesso alla struttura sanitaria”. Lo afferma la direzione dell’Asp di Enna che in merito agli interventi parla di una seconda fase di un più ampio progetto di riqualificazione che aveva già visto, nei mesi scorsi, la sostituzione delle scale mobili poste all’ingresso principale rimaste guaste per troppi anni.

“Pazienti non potranno più bagnarsi”

“Ora, con il rifacimento completo – si legge nella nota dell’Asp – delle vetrate di copertura, pazienti e visitatori potranno finalmente accedere all’ospedale senza il rischio di bagnarsi o di trovare pericolose pozze d’acqua che compromettono sia l’aspetto estetico che la sicurezza ed utilizzando in tutta comodità le scale mobili o l’ascensore per raggiungere il primo piano. Grazie a questo secondo intervento, che verrà ultimato nei prossimi giorni, vengono ripristinate pienamente le condizioni di sicurezza e funzionalità per un accesso confortevole al presidio ospedaliero”